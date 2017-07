Iran und Irak wollen Sicherheits-Kooperation ausbauen

Abkommen zur Zusammenarbeit gegen Terrorismus unterzeichnet

Teheran/Bagdad – Der Iran und der Irak wollen in Sicherheitsfragen enger kooperieren. Beide Regierungen hätten ein Abkommen zur Zusammenarbeit gegen Terrorismus unterzeichnet, berichteten iranische Medien am Sonntag. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna schrieb, auch beim Grenzschutz und beim Training ihres Militärs wollten beide Länder enger kooperieren.

Die Beziehungen beider Staaten hatten sich nach dem Sturz des früheren irakischen Machthabers Saddam Hussein 2003 verbessert. Seitdem regiert in Bagdad wie in Teheran eine von Schiiten dominierte Regierung.

Die engere Kooperation könnte in den USA für neue Besorgnis sorgen. Die Regierung von Präsident Donald Trump kritisiert, der Iran versuche, seinen Einfluss in Syrien, im Jemen und im Irak auszuweiten. In den Ländern unterstützt die Regierung in Teheran schiitische Milizen. (APA/Reuters, 23.7.2017))