"Westworld": Neuer Trailer macht Vorfreude auf Staffel 2

Anlässlich von Comic Con San Diego veröffentlicht – Sci-Fi-Western geht 2018 weiter

Der TV-Netzwerkbetreiber HBO hat anlässlich der diesjährigen Comic Con in San Diego neues Material zu seinen Serien im Gepäck. Neben einem Trailer für die kommenden zwei Episoden von "Game of Thrones" gibt es auch eine erste Einstimmung auf die nächste "Westworld"-Staffel.

hbo

In dem auf Youtube veröffentlichten Video finden sich allerlei Hinweise auf die weitere Handlung des beliebten Sci-Fi-Western-Abenteuers. Untermalt wird das Geschehen von "Gotta Be Me" von Sammy Davis Jr.

Staffelstart 2018



Bis die Handlung rund um Dolores, Maeve, Arnold und Bob weiter gesponnen wird, dauert es jedoch noch eine gute Weile. Die erste Staffel war 2016 an den Start gegangen, die zweite folgt aufgrund der aufwändigen Produktion erst im kommenden Jahr. (red, 23.07.2017)