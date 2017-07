Decke während Hochzeitsfeier im Burgenland eingestürzt

Stuckatur abgebrochen, fünf Personen leicht verletzt – Gemeinde sperrte Festsaal von Schloss Kittsee

Kittsee – Bei einer Hochzeitsfeier im Schloss Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) sind in der Nacht auf Sonntag Teile der Decke abgebrochen. Stuckatur bzw. Verputz im Ausmaß von eineinhalb mal einen Meter stürzte im Barock-Festsaal auf sitzende Gäste und einen Tisch. Fünf Personen wurden leicht verletzt, sie erlitten der Polizei zufolge Abschürfungen und leichte Platzwunden.

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Kittsee und Hainburg gebracht. Vier Personen konnten das Spital laut Polizei sofort nach der Erstversorgung verlassen, eine weitere wurde am Sonntagvormittag entlassen.

Bei dem Vorfall kurz vor 0.30 Uhr befanden sich rund 100 Hochzeitsgäste im Saal. Die Gemeinde Kittsee hat den Saal gesperrt, geplante Feierlichkeiten werden laut Polizei abgesagt bzw. an andere Orte verlegt. (APA, 23.7.2017)