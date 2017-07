Zwei Wiener Polizisten nach Misshandlung eines Mannes suspendiert

Misshandlungsvorwürfe auf USB-Stick festgehalten

Wien – Am 14.07.2017 langte in der Landespolizeidirektion (LPD) Wien ein Beschwerdeschreiben eines Mitarbeiters eines Wohnheims ein, in dem schwere Misshandlungsvorwürfe gegen zwei Polizisten der LPD Wien und einen Polizeischüler erhoben wurden. Beigelegt war dem Schreiben ein USB-Stick beigegeben, auf dem sich eine Videoaufzeichnung des Vorfalls befand. Den Beamten wurde Körperverletzung bzw. Missbrauch der Amtsgewalt bzw. Missbrauch der Amtsgewalt durch Unterlassung vorgeworfen.

Zugetragen soll sich der Vorfall am 02.07.2017 in einem Übergangswohnheim in der Linzer Straße (14. Bezirk) haben. Die Polizei war über den Notruf in das Heim gerufen worden, weil eine "hausfremde" Person die Örtlichkeit nicht verlassen wollte und randaliert hatte. Auf dem Video ist laut Aussendung der LPD zu sehen, "wie sich die Beamten zu der Person begeben, um sie zum freiwilligen Verlassen des Heimes zu bewegen." Weil der Mann auf die mehrmalige Ansprache nicht reagiert habe, hätten die Polizisten zunächst mehrmals versucht ihn hochzuziehen. Dies sei jedoch am passiven Widerstand der Person gescheitert.

Ohrfeigen

Schließlich habe ein Polizist dem Mann mehrere Ohrfeigen versetzt, so wird der Vorfall in der Aussendung geschildert. Die beiden anderen Polizisten hätte zwar "keine Tätlichkeit" gesetzt, meldeten die Misshandlung im Anschluss nicht bei der Dienstbehörde. Nach Sichtung des Videos und Prüfung des Sachverhaltes durch das Referat für besondere Ermittlungen der LPD Wien sei seitens der Dienstbehörde "unverzüglich die vorläufige Suspendierung gegen die beiden Mitarbeiter der Landespolizeidirektion Wien ausgesprochen worden. Der bei der Amtshandlung anwesende Polizeischüler wurde vorläufig in den Innendienst versetzt.

Darüber hinaus wurden bei der Staatsanwaltschaft Wien Strafanzeigen wegen Körperverletzung unter Ausnützung einer Amtsstellung sowie wegen Missbrauchs der Amtsgewalt eingebracht. Die LPD Wien verurteile die Vorgehensweise der beteiligten Beamten aufs Schärfste, heißt es. Und: Dieser Vorfall zeige, dass jeder Misshandlungsvorwurf gegen die Polizei Wien genau geprüft werde und gegebenenfalls die straf- und dienstrechtlichen Schritte unternommen würden. Die Polizistinnen und Polizisten der LPD Wien an sich würden aber "tagtäglich durch höchste Tugendhaftigkeit, Disziplin und Engagement für die Wiener Bevölkerung und die Besucherinnen und Besucher dieser Stadt aus zeichnen." (red, 23.7.2017)