Tempelberg-Konflikt: Krisensitzung des UNO-Sicherheitsrats beantragt

Schweden, Frankreich und Ägypten für Dringlichkeitssitzung zur Deeskalation

Jerusalem – Angesichts der zunehmenden Gewalt im Streit um den Zugang zum Jerusalemer Tempelberg haben Schweden, Frankreich und Ägypten am Samstag eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats beantragt. Die Ratsmitglieder müssten dringend über Möglichkeiten beraten, "wie die Appelle zu einer Deeskalation unterstützt werden können", sagte der schwedische UN-Botschafter Carl Skau am Samstag in New York.

Ein Datum für die Sitzung stand zunächst nicht fest.

Zuvor war der Streit um den Tempelberg in Jerusalem gefährlich eskaliert: Mindestens drei Palästinenser wurden am Freitag bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften getötet und rund 400 weitere verletzt. Anschließend tötete ein palästinensischer Attentäter im Westjordanland drei Israelis. Wegen des Konflikts brachen die Palästinenser sämtliche Kontakte zu Israel ab. Die Arabische Liga warf Israel die Ausübung "exzessiver Gewalt" vor.

Der Vorsitzende des Staatenbundes, Ahmed Abul Gheit, verurteilte laut einem Sprecher die israelischen Sicherheitskräfte, die "mit exzessiver Gewalt und scharfer Munition gegen unbewaffnete Zivilisten" vorgegangen seien. Die aktuellen Spannungen "öffnen die Tür zu einer weiteren Eskalation" der ohnehin bestehenden "Wut der Palästinenser, Araber und Muslime über die Gewalt und neuen Maßnahmen der israelischen Behörden".

Ägypten warnt vor Abgleiten

Das ägyptische Außenministerium forderte Israel auf, die Gewalt zu beenden und Vernunft walten zu lassen, um ein Abgleiten in einen "gefährlichen und schwierigen Sumpf" zu verhindern.

Welche Folgen die Aussetzung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde haben würde, war zunächst unklar. Bisher hatten beide Seiten ihre Sicherheitsmaßnahmen koordiniert, was als ein Grund dafür gesehen wird, dass die Gewalt in den vergangenen Jahren nicht weiter eskalierte. Beide Seiten haben Kontakte in verschiedenen weiteren Bereichen, Einigungen gab es zuletzt zu Fragen der Wasser- und Stromversorgung. Die Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung stehen allerdings seit Jahren still. (APA, 22.7.2017)