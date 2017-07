British Open: Wiesberger fällt an historischem Tag zurück

Grace gelingt mit 62 Schlägen beste Major-Runde aller Zeiten

Southport – Bernd Wiesberger hat die besseren Wetterbedingungen 146. British Open in Southport am Samstag nicht entscheidend zu nutzen vermocht. Der 31-jährige Burgenländer spielte dank zweier Birdies im Finish nach 75 Schlägen am Vortag auf dem Par-70-Kurs immerhin eine 71er-Runde. Mit dem Gesamtscore von 215 (5 über Par) fiel er aber vom 45. Platz deutlich zurück.

Branden Grace hatte zuvor einen Rekord für Major-Turniere aufgestellt. Der 29-jährige Südafrikaner benötigte am Samstag auf seiner makellosen dritten Runde auf dem Par-70-Kurs im Royal Birkdale GC nach acht Birdies nur 62 Schläge. Das zuvor beste Score bei einem der vier wichtigsten Turniere lag bei 63 Schlägen.

Grace schob sich damit vom 45. Platz in den Kreis der Besten. (APA, 22.7.2017)