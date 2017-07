Linz: Physiotherapeut soll Seniorinnen vergewaltigt haben

Opfer im Alter von 77 und 90 Jahren – Polizei befürchtet weitere Straftaten – Mann sitzt in U-Haft

Linz (APA) – Zwei betagte Linzerinnen soll ein 45-jähriger Physiotherapeut über mehrere Monate hinweg vergewaltigt haben. Der Mann hatte die beiden Seniorinnen im Alter von 77 und 90 Jahren wöchentlich besucht. Statt Therapieeinheiten soll er sich an den Damen vergangen haben. Er wurde am Freitag festgenommen. Weitere Opfer seien möglich, hieß es in einer Polizeiaussendung am Samstag.

Der Mann sitzt in U-Haft. Wie die Tageszeitungen "Oberösterreichische Nachrichten" und "Neues Volksblatt" am Samstag auch berichteten, soll er die Wehrlosigkeit der gebrechlichen Patientinnen ausgenutzt haben. Die beiden Pensionistinnen erstatteten unabhängig voneinander Anzeige. Sie wurden jeweils in ihren Wohnungen von dem 45-Jährigen für dessen "Behandlungen" besucht. Statt Rücken, Schulter oder Hüfte zu behandeln, verging er sich an den am Bauch liegenden Frauen.

Die Taten sollen in der Zeit von Mai bis Dezember 2015 und von April bis Mai 2017 verübt worden sein. Die Therapien wurde von den Pensionistinnen aufgrund der Vorfälle beendet. Der festgenommene Niederländer zeigte sich teilweise geständig. Umfangreiche weitere Ermittlungen waren noch ausständig. Da weitere Straftaten des Verdächtigen zu befürchten wären, bat die Polizei etwaige Opfer oder auch Zeugen, sich beim Dauerdienst des Stadtpolizeikommandos Linz unter der Nummer 059133/ 45-3333 zu melden. Angaben werden auch vertraulich entgegengenommen. (APA, 22.7.2017)