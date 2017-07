Laut Sicherheitskräften 30 Extremisten auf Sinai getötet

"Verstärkte Belagerung" für Gebiet an der Grenze zum Gazastreifen verkündet

Sinai – Ägyptische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben bei einem Großeinsatz im Norden der Sinai-Halbinsel 30 Extremisten getötet. An dem mehrtägigen Einsatz seien die Armee, die Luftwaffe und die Polizei beteiligt gewesen, teilte das Militär am Samstag mit. Welche Gruppierung im Visier der Sicherheitskräfte war, ließ die Armee offen, die die Extremisten aber als "äußerst gefährlich" bezeichnete.

Bei dem Einsatz wurden den Angaben zufolge fünf Verdächtige festgenommen. Die Sicherheitskräfte verkündeten für das Gebiet an der Grenze zum Gazastreifen auch eine "verstärkte Belagerung". Betroffen waren die Stadt Al-Arish sowie die Kommunen Scheich Suweid und Rafah.

Auf dem Sinai kämpft ein ägyptischer Zweig der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) seit Jahren gegen die ägyptischen Sicherheitskräfte. Dabei wurden bereits mehrere hundert Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet. Der IS bekannte sich auch dazu, einen russischen Airbus 321 gesprengt zu haben, bei dessen Absturz nach dem Start in Sharm el Sheikh auf dem Sinai am 31. Oktober 2015 alle 224 Insassen ums Leben gekommen waren. (APA, 22.7.2017)