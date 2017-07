Neue Firefox-Version für iOS bringt einige Änderungen mit sich

QR-Code-Scanner, Nachtmodus, bessere Sychronisation zählen dazu

Mozilla hat die iOS-Version seines Browsers Firefox überarbeitet und nun veröffentlicht. Seit Donnerstag ist das Update verfügbar und bringt eine Reihe an Neuerungen. So wurde in den Browser ein QR-Code-Leser integriert, der beim Scan entsprechende Weblinks öffnet. Ferner wurde die Tab-Darstellung optimiert – diese zeigt nun zuletzt besuchte Websites sowie Highlights davon an.

Nachtmodus und Empfehlungen

Weiters wurde ein Nachtmodus eingearbeitet, der die Darstellung von Web-Inhalten dimmt. Die Oberfläche von Firefox selbst verändert sich dabei nicht. Der Browser empfiehlt nun auch seinen Nutzern Funktionen, die sie vielleicht nicht kennen, etwa die verbesserte Synchronisation von Firefox-Accounts.

Nach wie vor nur WebKit-Engine

100 Mbyte ist der Browser nun groß und läuft auf iPhone, iPad und iPod Touch. An der Browser-Engine hat sich nach wie vor nichts verändert, da Apple auf seinen iOS-Geräten einzig WebKit zulässt. Externe Anbieter haben somit hier das Nachsehen. Ob sich daran in der Zukunft was ändert, ist bis dato unklar. (red, 22.07.2017)