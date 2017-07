Trumps Sprecher Sean Spicer tritt zurück

Laut Bericht der "New York Times" legt der Sprecher des Weißen Hauses sein Amt nieder

Washington – Der Sprecher von US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer, tritt einem Insider zufolge zurück. Spicer werde sein Amt niederlegen, verlautete am Freitag aus dem Weißen Haus. Nach einem Bericht der "New York Times" war der 45-Jährige nicht mit Trumps Entscheidung einverstanden, den Banker Anthony Scaramucci zu seinem neuen Kommunikationschef zu ernennen. Spicer habe Trump gesagt, dass er einen großen Fehler begehe. Dem Bericht zufolge hatte der Präsident Spicer noch gebeten, auch unter dem neuen Kommunikationschef Sprecher zu bleiben. Spicer habe dies abgelehnt.

Spicer hatte seit dem Amtsantritt Trumps zu Journalisten ein gespanntes Verhältnis. So betonte er bereits im Januar, bei der Vereidigung Trumps hätten sich so viele Menschen wie nie zuvor bei einer Amtseinführung versammelt, obwohl Fotos das Gegenteil nahelegten. Für internationale Empörung sorgte er schließlich im April am Tag des jüdischen Pessachfestes. Damals verglich er den syrischen Staatschef Baschar al-Assad mit Adolf Hitler und erklärte, der deutsche Diktator habe keine chemischen Waffen eingesetzt. Kurz darauf gestand er einen schweren Fehler ein.

saturday night live Auch die beliebte US-Sendung "Saturday Night Live" machte sich über Spicer lustig.

Spicer wurde auch Ziel von Parodien: So wurde die Komikerin Melissa McCarthy weltbekannt mit Sketchen über Spicer in der Fernsehsendung "Saturday Night Live". (Reuters, 21.7.2017)