Zweijähriger stürzte in Wien aus Fenster: Bub auf Intensivstation

Prallte auf Terrasse auf

Wien – Ein zweijähriger Bub ist Freitagvormittag in Wien-Meidling aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt. Er wurde schwerst verletzt. Nach der Erstversorgung durch mehrere Teams der Wiener Berufsrettung wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort befand er sich am Nachmittag auf der Kinderintensivstation in Lebensgefahr.

Der Unfall passierte kurz vor 9.30 Uhr am Gertrude-Wondrack-Platz. Der Bub fiel nach ersten Informationen der Polizei aus einem Fenster im vierten Stock und prallte mehr als fünf Meter tiefer auf einer Terrasse im ersten Stock auf. Die 22-jährige Mutter brachte den Sohn in ein nahegelegenes Pflegeheim, wo er von einem Arzt erstversorgt wurde.

Gegenüber der Polizei gab die junge Frau an, dass sie zum Unfallzeitpunkt mit ihren drei Kindern im Alter von zwei, vier und fünf Jahren allein in der Wohnung war. Der Zweijährige hätte ein Glas Wasser wollen, weshalb die 22-Jährige kurz aus dem Zimmer ging, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. In diesem Moment dürfte der Bub auf ein unter dem Fenster stehendes Bett geklettert und in weiterer Folge aus dem Fenster gestürzt sein. Die Polizei überprüft, ob elterliche Sorgfaltspflichten verletzt wurden. (APA, 21.7.2017)