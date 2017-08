Amazon integriert Alexa in die Android-Shopping-App

Vorerst aber nur in den USA

In den USA kann man in Bälde mithilfe der Sprachassistentin Alexa per Android-App shoppen. Ein Twitter-Nutzer fand Alexa in der Amazon-Applikation, der Fund wurde von dem Versandriesen bestätigt. Eigentlich gibt es bereits eine eigenständige Applikation mit der Sprachassistentin, offenbar will man mit der Integration aber weitere Nutzer erreichen.

Wohl aus Demozwecken

TechCrunch rätselt, dass Alexa wohl aus Demozwecken in der Shopping-App integriert wurde. Der Funktionsumfang der Sprachassistentin wird in der Applikation nämlich kaum benötigt. Die iOS-App wurde bereits im März mit Alexa ausgestattet. Wann die Funktion in Europa auf Android oder iOS landet ist bisher unbekannt. (red, 21.07.2017)