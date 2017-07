Zwei Tote und 200 Verletzte nach Konfrontationen in Jerusalem

Unruhen auch bei Militärsperren in Ramallah und Bethlehem – Wien warnt Reisende vor Sicherheitsrisiko

Jerusalem/Bethlehem – Bei Konfrontationen in Jerusalem und im Westjordanland sind nach den Freitagsgebeten auf dem Tempelberg palästinensischen Angaben zufolge 200 Menschen verletzt worden. Zudem wurden demnach auch zwei Palästinenser getötet. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium mussten viele der Verletzten in Krankenhäusern behandelt werden, weil sie von Hartgummigeschoßen getroffen worden waren oder Tränengas eingeatmet hatten. Auch an Militärsperren bei Ramallah und Bethlehem kam es zu Unruhen.

Ein Palästinenser sei durch Schüsse tödlich verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur "Maan". Zuvor war ein zweiter junger Mann im arabischen Ostteil Jerusalems erschossen worden.

Aus Sorge vor neuer Gewalt waren tausende israelische Polizisten im Einsatz, Bataillone der Armee wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Die Palästinenser sind empört, weil Israel nach einem blutigen Anschlag vor einer Woche am Tempelberg Metalldetektoren an Eingängen zu der heiligen Stätte aufgestellt hat. Israel argumentiert mit Sicherheitserwägungen, die Palästinenser sprechen von einem Übergriff.

Warnung vor Anschlägen

Am Freitag erlaubte Israel nur Männern über 50 und Frauen den Zutritt zum Tempelberg, der Juden und Muslimen heilig ist. Hunderte jüngere Männer beteten auf der Straße außerhalb der Altstadtmauern. Auch an Militärsperren im Westjordanland beteten Muslime, die keine Einreisegenehmigung erhielten. Nach Angaben einer israelischen Polizeisprecherin griffen Muslime nach dem Gebet Sicherheitskräfte mit Steinen an.

Das österreichische Außenministerium wies auf seiner Website darauf hin, dass die Sicherheitslage in Israel "derzeit angespannt" sei. "Bei Anschlägen in der jüngeren Vergangenheit wurden landesweit zahlreiche Personen bei Attentaten verletzt oder getötet. In Tel Aviv und im Großraum Jerusalem kam es wiederholt zu Attentaten mit Schusswaffen. Bei derartigen Anschlägen können auch Touristen in Mitleidenschaft gezogen werden." Generell wurde zu erhöhter Vorsicht und Aufmerksamkeit geraten. Ein Sprecher wies gegenüber der APA darauf hin, dass für Israel ein "erhöhtes und hohes Sicherheitsrisiko" gelte. (APA, 21.7.2017)