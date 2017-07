Palästinenserpräsident Abbas fordert US-Hilfe in Tempelberg-Krise

Donald Trump müsse sich "sofort einmischen", sagt der palästinensische Präsident

Jerusalem/Washington – Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat die USA um sofortige Intervention in der Krise um den Tempelberg in Jerusalem gebeten. Abbas habe bei einem Telefonat mit dem US-Nahostgesandten Jared Kushner den Abbau von Metalldetektoren gefordert, die Israel an Eingängen zu der heiligen Stätte aufgestellt hatte, berichtete die regierungstreue palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Freitag.

US-Präsident Donald Trump müsse "sich sofort einmischen, um Israel dazu zu zwingen, seine Maßnahmen an der Al-Aksa-Moschee rückgängig zu machen", forderte Abbas dem Bericht zufolge. Anderenfalls könnte die Lage außer Kontrolle geraten, warnte er.

Der palästinensische Präsident habe wegen der Krise eine Auslandsreise unterbrochen und sei in der Nacht zum Freitag zurückgekehrt, hieß es weiter. Er plane eine Dringlichkeitssitzung der Palästinenserführung, um über die explosive Situation in Jerusalem zu beraten.

Maßnahmen als Folge von Anschlag

Israel erlaubt aus Furcht vor neuer Gewalt nur Männern über 50 und Frauen den Zutritt zu der Stätte in Jerusalems Altstadt, die Muslimen und Juden heilig ist. An Straßensperren auf dem Weg zur Altstadt wurden viele Palästinenser aufgehalten. Busse mit israelischen Arabern auf dem Weg nach Jerusalem wurden nicht durchgelassen.

Die Palästinenser lehnen die Kontrollen durch Metalldetektoren ab und sehen ihre Aufstellung als Versuch Israels, mehr Kontrolle über die heilige Stätte zu erlangen. Israel betont aber, es wolle den Status quo nicht verändern. Die Kontrollmaßnahmen wurden nach einem blutigen Anschlag am Tempelberg vor einer Woche eingeführt, bei dem zwei israelische Polizisten getötet wurden. Auch die drei arabischen Terroristen wurden erschossen. (red, APA, 21.7.2017)