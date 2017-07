Regierungsnahe Presse in Türkei zürnt deutschem "Hans"

"Die Deutschen sind tollwütig geworden", schreiben türkische Medien. Unterstützung für Agenten sei offenbar Kriterium für EU

Ankara – Regierungsnahe türkische Medien haben empört auf die verschärfte Politik von Deutschlands Regierung und die Forderung nach der Freilassung deutscher Häftlinge in der Türkei reagiert. "Bei uns ist die Justiz unabhängig, Hans", lautete die Schlagzeile auf dem Titel der Zeitung "Türkiye" am Freitag. Mit "Hans" umschreibt Staatspräsident Tayyip Erdogan regelmäßig die Deutschen.

"Star" schrieb: "Neues EU-Kriterium: Freiheit für Agenten". Darunter zeigte das Blatt Fotos des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel und des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner, die beide in Untersuchungshaft sind. "Aksam" berichtete: "Die Deutschen toben", was auch als "Die Deutschen sind tollwütig geworden" übersetzt werden kann.

Vorwurf der Hetze an Bild

Für Unmut in Ankara sorgte am Freitag die Titelseite der "Bild"-Zeitung, auf der stand: "Türkei-Krise: Verhaftet Erdogan jetzt auch Urlauber?" Der deutsch-türkische Abgeordnete Mustafa Yeneroglu von Erdogans Regierungspartei AKP schrieb dazu auf Facebook: "Hetz-Titel der @BILD ist nicht nur gezielte Einschüchterung von potentiellen Urlaubern mit allen unlauteren Mitteln, sondern auch geistige Brandstiftung.

Rassisten werden so motiviert." Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hatte am Donnerstag gewarnt, "dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind". (APA, 21.7.2017)