Die Tiny-House-Bewegung kommt in Österreich an

foto: wohnwagon

Ob in der Stadt oder auf dem Land: Wer in ein Tiny House ziehen will, müsse seine Bedürfnisse genau kennen, betont Steininger. Der eine brauche beim Wohnen Platz für einen einmal wöchentlich stattfindenden Jodelkurs, der andere für das Aufbewahren von Plänen.

Platzsparende Lösungen gibt es viele: Der Esstisch kann im Wohnwagon ausgeklappt werden, eine Eckbank zum Doppelbett werden oder das Bett nach oben an die Decke gekurbelt werden. "Das Schöne ist, dass die Menschen sich schon lange vor dem Projekt bewusst reduzieren", sagt Steininger. Heimwerker würden sich dann beispielsweise in eine Gemeinschaftswerkstatt einmieten. "Man fängt also an, sich in Gemeinschaftsstrukturen einzugliedern", erzählt Steininger begeistert. "Die Behörden haben anfangs oft Angst vor Einsiedlern, am Ende entstehen aber immer dörfliche Strukturen." (Franziska Zoidl, 23.7.2017)

