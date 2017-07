Erster Hinweis auf Nintendo 64 Mini

Antrag auf Markenrecht lässt Spielerschaft auf Neuauflage hoffen

Nach dem NES Mini und dem SNES Mini könnte Nintendo bereits an der nächsten Neuauflage einer Retro-Spielkonsole arbeiten. Und zwar an einem N64 Mini. Darauf lässt Fans zumindest ein neuer Markeneintrag des Herstellers schließen. Am 18. Juli beantragte Nintendo nach entsprechenden Trademarks für die Neuauflagen von NES und SNES beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum ein Markenrecht auf einen N64-Controller.

Ob Nintendo tatsächlich bereits an der Neuauflage des N64 werkt, bleibt bis zu einer offiziellen Bestätigung gewiss abzuwarten. Dieses Jahr steht die Veröffentlichung des SNES Minis im Fokus, der am 29. September mit 21 vorinstallierten Spielen auf den Markt kommen wird.

Kultspiele

Dass der N64 ebenfalls ein Comeback feiern soll, wäre aber alles andere als eine Überraschung. Die 1996 erschienene Konsole konnte sich mehr als 30 Millionen Mal verkaufen und brachte einige Kultspiele wie "Super Mario 64", "Golden Eye 007" oder "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" hervor. (zw, 21.7.2017)