Wiener Bäder: Bisher um 37 Prozent mehr Besucher als 2016

Insgesamt besuchten 1,4 Millionen Menschen die Bäder

Wien – Die städtischen Bäder können sich heuer über regen Zulauf freuen: Seit Saisonstart am 2. Mai bis zum Donnerstag zählten die Wiener Freibäder 1,4 Millionen Besucher. Das sind knapp 37 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, teilte eine Sprecherin der MA 44 (Wiener Bäder) am Freitag mit.

Allein in den vergangenen vier Tagen suchten insgesamt 147.350 Besucher Abkühlung in den Wiener Freibädern. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es lediglich rund 60.000 Besucher gewesen. Der bisher erfolgreichste Badetag des heurigen Sommers war der 24. Juni mit knapp 91.000 Gästen – ein Samstag, an dem gleichzeitig das Donauinselfest stattfand.

"Der Sommer läuft gut", freute sich die Sprecherin: "Wenn das Wetter weiter toll bleibt, hoffen wir natürlich auf einen neuen Rekord." (APA, 21.7.2017)