Libanon schaltet sich in Offensive im syrischen Bürgerkrieg ein

Kämpfer sollen aus Gebiet rund um die libanesisch-syrische Grenze vertrieben werden

Beirut – Die libanesische Armee schaltet sich offenbar in die syrische Offensive gegen Rebellen ein. Soldaten hätten eine Gruppe von Aufständischen ins Visier genommen, die in die Stadt Arsal im Nordosten des Libanon fliehen wollten, hieß am Freitag in libanesischen Sicherheitskreisen und in einem Bericht der nationalen Nachrichtenagentur. Zuvor hatten die syrische Armee und die libanesische Hisbollah-Miliz eine Offensive gestartet, um Rebellen aus einem Gebiet an der syrisch-libanesischen Grenze zu vertreiben.

Ziel des Vorgehens ist die gegen die Regierung von Syriens Präsident Bashar al-Assad kämpfende Nusra-Front, die sich von Al-Kaida gelöst und den Namen Jabhat Fatah Scham gegeben hat. Sie operiert unter anderem von dem Gebiet Dschurud Arsal aus. Dort leben auch mehrere Tausend syrische Flüchtlinge in Lagern.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete zunächst, dass die libanesische Armee sich nicht an der Offensive beteiligen werde. Die Armee nehme eine defensive Haltung ein und werde nur das Feuer eröffnen, wenn Stellungen angegriffen würden. (Reuters, 21.7.2017)