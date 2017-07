Samsung enthüllt Galaxy Note 8 am 23. August

Einige Details zum Phablet bereits vorab entwischt

Samsung wird am 23. August das Galaxy Note 8 in New York enthüllen. Derzeit verschickt der südkoreanische Konzern Einladungen mit eindeutigen Hinweisen auf die anstehende Generation des Smartphones. Auf dem beigelegten Bild sind Ränder eines Geräts zu sehen, die sehr dem Galaxy S8 ähneln. Zudem findet sich auf dem Foto ein S-Pen – Eingabestift bei vergangenen Generationen des Phablets.

1000 Euro teuer und 6,2 Zoll groß

Zu dem Smartphone gibt es bereits einige entwischte Hinweise. Das Gerät soll mit einem 6,2 Zoll großen gebogenem Display und einer Dual-Kamera auf der Rückseite ausgestattet sein. Das Note 7 hatte noch einen Bildschirm mit 5,7 Zoll. 1000 Euro soll das High-End-Mobiltelefon laut Vorabinformationen in Europa kosten – dies wäre das bisher teuerste Smartphone von Samsung. (red, 21.07.2018)