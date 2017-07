Neustadt holt Ex-Rapidler Salihi

Stürmer könnte zum Saisonauftakt in Ried debütieren

Wiener Neustadt – Der SC Wiener Neustadt hat sich am Tag des Auftakts in die neue Saison noch einmal verstärkt. Der Fußball-Zweitligist gab Freitag die Verpflichtung von Stürmer Hamdi Salihi bekannt. Der 33-jährige Albaner war in Österreich bereits für die SV Ried und Rapid Wien tätig. Zuletzt spielte der Ex-Internationale (50 Länderspiele für Albanien) abeim FK Skenderbeu.

Salihi könnte bereits am Freitag sein Debüt beim Saisonauftakt der Niederösterreicher in Ried geben. Für die Innviertler lief er von 2007 bis 2009 auf. (APA, 21.7. 2017)