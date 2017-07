Sieben Personen und Katze aus brennendem Haus in Krems gerettet

Zwei Kinder mit Drehleiter vom Dachboden geholt

Krems – Bei einem Wohnungsbrand in Krems sind am Donnerstagnachmittag sieben Menschen und eine Katze gerettet worden. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos mussten fünf Wohnungen in dem Haus in der Wachaustraße aufgebrochen werden. Zwei Kinder wurden mit der Drehleiter vom Dachboden geholt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Flammen bereits stark ausgebreitet. Es gab massive Rauchentwicklung, berichtete die Feuerwehr. Aus der Brandwohnung im letzten Obergeschoß waren zwei Kinder auf den Dachboden geflüchtet. Die Zugangstür hatten sie mit Kleidungsstücken abgedichtet, so das Bezirkskommando. Die Kinder warteten am Dachbodenfenster auf die Einsatzkräfte und wurden mit der Drehleiter gerettet. Nach der Erstversorgung durch das Roten Kreuz wurden sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum Krems transportiert.

Zwei Stunden im Einsatz

Während die Löscharbeiten liefen, brachen Atemschutztrupps insgesamt fünf Wohnungen auf, um nach möglichen Verletzten zu suchen. Letztlich waren es sieben Personen, die zur weiteren Versorgung und Kontrolle ins Universitätsklinikum Krems gebracht wurden. Auch eine Katze wurde gerettet. Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa zwei Stunden. (APA; 21.7.2017)