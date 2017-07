Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington ist tot

Lebloser Körper des Sängers wurde am Dienstagmorgen in Los Angeles aufgefunden

Los Angeles – Chester Bennington, Lead-Sänger der Nu-Metal-Band Linkin Park, ist tot. Das berichtet der Branchendienst TMZ unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles County. Demnach wurde sein lebloser Körper in seinem Haus am Donnerstagmorgen gefunden. Bennington soll sich das Leben genommen haben. Er wurde 41 Jahre alt.

Die 1996 gegründete Band Linkin Park hat mehr als 70 Millionen Alben weltweit verkauft und wurde unter anderem mit zwei Grammy-Awards ausgezeichnet.

Bennington hinterlässt eine Frau und sechs Kinder. (red, 20.7.2017)