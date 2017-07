Sozialdemokratischer Fraktionsvorsitzender: "Kurz will aus Lampedusa ein KZ machen"

"Das ist nicht das Europa, für das wir uns einsetzen"

Rom – Der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament, Gianni Pittella, hat Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) kritisiert. "Kurz will Lampedusa in ein Konzentrationslager für Migranten umwandeln. Das ist nicht das Europa, für das wir uns einsetzen", kommentierte Pittella auf Twitter.

Kurz hat am Donnerstag bei seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano darauf gepocht, illegal in Italien via Mittelmeer eingetroffene Migranten nicht mehr von Inseln auf das Festland zu lassen. Er habe Alfano gesagt, dass "wir uns erwarten, dass der Fährenverkehr für illegale Migranten zwischen den italienischen Inseln wie Lampedusa und dem italienischen Festland eingestellt wird", sagte Kurz. (APA, 20.7.2017)