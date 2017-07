Österreich prüft Verschärfung von Reisehinweisen

Außenministerium: Anpassungen hätten bereits stattgefunden, derzeit keine neuen Schritte geplant

Berlins Abmahnung der Türkei wertete Sebastian Kurz (ÖVP) als Einschwenken auf seine Linie in der Türkei-Politik: Er sei "froh, dass es in Deutschland endlich ein Bewusstsein gibt, dass es einen anderen Umgang mit der Türkei braucht", sagte Außenminister Kurz am Donnerstag vor Journalisten. Nachsatz: Zumal, nachdem der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ihm zuvor wegen seines harten Türkei-Kurses "Populismus" vorgeworfen habe. Auf die Frage, ob Österreich bei den härteren Maßnahmen gegenüber der Türkei nachziehen werde, hielt Kurz fest, dass "wir bei willkürlichen Verhaftungen nicht zusehen" werden.

Auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kritisierte die Ver haftung und verhängte Unter suchungshaft gegen Menschenrechtsaktivisten in der Türkei als "völlig inakzeptabel". Das Außenamt in Wien prüfe derzeit, ob eine Ausweitung notwendig sei, hieß es auf Anfrage des STANDARD. Anpassungen fänden ohnehin ständig statt, derzeit sei keine weitere geplant. Das Außenamt behält sich laut einem Sprecher aber vor, Änderungen vorzunehmen, und stehe diesbezüglich mit anderen Ministerien in ständigem Kontakt.

Keine schwarze Liste

Momentan gilt für die Türkei eine partielle Reisewarnung (nahe der syrischen und irakischen Grenze) sowie ein hohes (im Osten und Südosten) beziehungsweise erhöhtes Sicherheitsrisiko (für den Rest des Landes). Bereits jetzt weist das Außenministerium in Wien darauf hin, dass österreichische Vertretungsbehörden bei Festnahmen von Österreichern in der Türkei nicht immer rechtzeitig informiert werden und der Zugang für konsularische Betreuung nicht automatisch sichergestellt werden könne. Und Türkeireisenden wird ohnehin schon empfohlen, sich bei der Botschaft regis trieren zu lassen.

Die Spannungen zwischen Ankara und Berlin treffen die österreichische Wirtschaft nicht wirklich. Im Gegensatz zu Deutschland steht die Einschränkung der staatlichen Hilfen für Investoren nicht zur Debatte. Die Oesterreichische Kontrollbank, zuständig für die Vergabe solcher Export garantien, beobachte die Situation, plane aber keine Schritte, wie sie dem STANDARD mitteilte.

Anders als ihre deutschen Kollegen, erhielten Österreichs Behörden keine schwarze Liste mit Unternehmen, die in Ankara in Zusammenhang mit dem Putschversuch als Terrorunterstützer gelten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Für heimische Unternehmer, die bereits in der Türkei aktiv sind, ist die starke Abwertung der Lira die größere Herausforderung, erklärt Österreichs Handelsdelegierter in Istanbul, Georg Karabaczek. Das etablierte Geschäft läuft weiter. Im ersten Quartal stiegen österreichische Exporte in die Türkei sogar um drei Prozent. Neueinsteiger halten jedoch mehr Abstand zu dem politisch riskanten Markt. (giu, slp, 20.7.2017)