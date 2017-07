Gericht in Stuttgart zweifelt an Diesel-Nachrüstungen

Richter sieht Berechnungen des Landes von "maximalem Optimismus getragen" – Diesel-Gipfel findet am 2. August in Berlin statt

Stuttgart – Im Streit um mögliche Fahrverbote für Dieselautos in Stuttgart hat die Justiz Zweifel an Nachrüstungen älterer Fahrzeuge als Alternative angedeutet. Richter Wolfgang Kern erklärte beim Verhandlungstermin am Verwaltungsgericht, die Berechnungen des Landes Baden-Württemberg zur Frage, wie rasch welche Dieselmodelle von den Herstellern nachgebessert werden könnten, und wie weit sich Schadstoffe reduzieren ließen, seien "von maximalem Optimismus getragen".

Experten gehen davon aus, dass 50 Prozent der Diesel, die bisher nur die Abgasnorm Euro-5 erreichen, auf Euro-6 nachgerüstet werden müssten, um die Wirkung der angedachten Fahrverbote zu erreichen. Weitere Annahme: Durch Nachrüstung lasse sich der Schadstoff um 50 Prozent reduzieren. Die Machbarkeit beruhe auf Angaben der Autoindustrie. Am Ende stehe am besonders belasteten Neckartor in Stuttgart jedoch nur eine Reduzierung der Schadstoffe um neun Prozent, ließ sich das Gericht vorrechnen.

Überschreitungen

Die Zweifel des Gerichts scheinen berechtigt. Denn wie bereits 2016 der Bericht der Untersuchungskommission "Volkswagen" im Auftrag des deutschen Verkehrsministeriums auflistet, ist das Zertifikat Euro-6 keine Garantie für eine tatsächliche Absenkung des Ausstoßes an hochgiftigen und gesundheitsgefährlichen Stickoxiden (NOx). Im Gegenteil. Der Renault Kadjar 1,6 Liter (Euro 6, 96 kW) etwa überschreitet den für Euro-6 vorgeschriebenen Grenzwert von 80 mg/km bei dem ab September vorgeschriebenen RDE-Test, also bei "realitätsnahen Straßenmessungen", um das 13,2-fache. Der Opel Insigna 2,0 (125 kW) stößt demnach das 7,9-fache aus und der Mercedes V 250 Bluetec 2,1 l (140 kW) bringt es immerhin noch auf das 3,9-fache. Laut VW-Untersuchungskommission überschritt auch der Audi A6 2.0 im realen Straßenverkehr den gesetzlichen Euro-6-Grenzwert um das Dreifache.

"Andererseits zeigen Großraumlimousinen, die mit SCR-Katalysator (Beigabe wässriger Harnstofflösung, Anm. d. Red.) ausgerüstet sind, dass die Einhaltung der Grenzwerte technisch sehr wohl machbar ist", sagt der Linzer Rechtsanwalt Michael Poduschka, der VW-Kläger vertritt, zum STANDARD. Er hält daher eine Aufrüstung für eine echte Verbesserung zum Schutz der Umwelt.

Laut dem VW-Untersuchungsbericht nutzen alle Hersteller Abschalteinrichtungen gemäß der EU-Verordnung 715/2007 zum Motorschutz oder sicheren Betrieb des Kfz und liefern außerhalb des Rollenprüfstandstests (NEFZ) stark erhöhte NOx-Werte. Ob diese Abschalteinrichtungen zulässig sind, müssten jedoch die jeweils zuständigen Genehmigungsbehörden klären.

"Diesel-Gipfel" im August

Das Verwaltungsgericht in Stuttgart verhandelt, wie berichtet, eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen einen neuen Luftreinhalteplan ab 1. Jänner 2018. Die DUH sieht allein in Diesel-Fahrverboten ein wirksames Mittel gegen Luftverschmutzung. Die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) werden in Stuttgart seit mindestens sieben Jahren teils um das Doppelte übertroffen. Seine Entscheidung will das Gericht am 28. Juli verkünden. Das Land hingegen will abwarten und 2018 prüfen, ob die von der Autoindustrie angekündigten Nachrüstungen eine ähnliche Wirkung haben.

Beim Berliner "Diesel-Gipfel" am 2. August wollen Politiker betroffener deutscher Bundesländer und die Autobranche konkrete Schritte für Schadstoffreduktion festlegen. Die Chefs von VW, Audi, Porsche, BMW, Daimler, Ford Deutschland und Opel werden dort sein. (dpa, ung, 20,7,2017)