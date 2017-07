Paris SG: Französischer Kaufrausch

PSG mischt im Transferwahnsinn mit, will einen der fünf besten Spieler der Welt kaufen

Paris – Trainer Unai Emery vom französischen Fußballcupsieger Paris Saint Germain fordert auf dem Weg zur Spitze Europas Verstärkungen. "Wenn wir Bayern München, Barcelona und Real Madrid gefährden und die Champions League gewinnen wollen, müssen wir heutzutage einen der fünf besten Spieler der Welt kaufen", sagte der Coach der L'Equipe am Donnerstag.

Der Klub war in der vergangenen Saison in der Königsklasse nicht über das Achtelfinale hinausgekommen, in der Liga musste PSG dem AS Monaco den Vortritt lassen. In der Folge hatte Präsident Nasser Al-Khelaifi Sportdirektor Patrick Kluivert entlassen und den Portugiesen Antero Henrique installiert.

Erst am Dienstag waren Gerüchte aufgekommen, wonach Paris an der Verpflichtung von Barcelonas Superstar Neymar interessiert und gewillt sei, für den Brasilianer 222 Millionen Euro zu bieten. Emery befeuerte nun die Spekulationen. "Neymar hat sein Spiel massiv verbessert und ist heute einer der fünf Besten der Welt." Barcelonas Vizepräsident Jordi Mestre erklärte jedoch, Neymar werde "zu 200 Prozent" bleiben. Er besitzt einen Vertrag bis 2021.

Doch auch andere Spieler bleiben in Emerys Blickfeld. Alexis Sanchez von Arsenal und Top-Talent Kylian Mbappé werden hoch gehandelt. "Sanchez und Mbappé sind große Spieler, Mbappé ist zusätzlich auch noch Franzose", sagte der 45-Jährige. (red, 20.7.2017)