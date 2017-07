Das Nuklearwaffenverbot und ein Kompromissvorschlag

Abschließend muss noch betont werden, dass negative Sicherheitsgarantien nicht als Alternative zum Verbot von Nuklearwaffen gedacht sind, sondern nur als weiterer Schritt in diese Richtung, der vorerst leichter umzusetzen ist. (Heinz Gärtner, 20.7.2017)

Wie könnte ein für beide Seiten akzeptabler Kompromiss aussehen? Er könnte in negativen Sicherheitsgarantien bestehen, also der rechtlich verbindlichen Zusage der Nuklearwaffenstaaten, keine Nuklearwaffen gegen Nichtnuklearwaffenstaaten einzusetzen. Diese Forderung ist leichter zu erfüllen als ein Nichtersteinsatzverbot von Nuklearwaffen, weil es nur für Nichtnuklearwaffenbesitzer und nicht für andere Nuklearwaffenstaaten gilt. Protokolle zu nuklearfreien Zonen enthalten schon diese rechtlichen Verpflichtungen.

Österreich allerdings wurde nach seiner Neutralitätserklärung 1955 zu einem Modell für eine neutrale Zone ohne Nuklearwaffen in Mitteleuropa (Rapacki-Plan, benannt nach dem polnischen Außenminister). Wegen der entstehenden Nuklearblöcke wurde dieser Plan aber nicht umgesetzt. Nicht zuletzt wegen seines neutralen Status wurde Österreich zum Sitz internationaler Abrüstungsagenturen wie der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) oder der Organisation zur Überwachung eines umfassenden nuklearen Teststoppverbotes (CBTO). Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky begründete den Bau des Vienna Centers mit dem Hinweis, dass Österreich damit bei einem Nuklearkrieg eher verschont bleiben könnte. Das war eine frühe Erklärung, dass Nuklearwaffenstaaten nicht Nuklearwaffen gegen diplomatische Einrichtungen in einem Nichtnuklearwaffenstaat einsetzen sollen, sogenannte negative Sicherheitsgarantien.

Letztlich sind beiden Positionen, die der Vertragsunterzeichner einerseits und die der Nuklearwaffenstaaten andererseits, unvereinbar. Selbst wenn die katastrophalen humanitären Konsequenzen eines Nuklearwaffeneinsatzes weitgehend anerkannt werden, auch unter Nuklearwaffenstaaten, werden diese nicht preisgeben, was die Ursache für die Existenz dieser Waffen ist, nämlich das Konzept der nuklearen Abschreckung.

Am 7. Juli beschloss eine Konferenz der Vereinten Nationen mit 122 Stimmen ein rechtlich bindendes Verbot von Nuklearwaffen. Allerdings nahm kein Nuklearwaffenstaat und kein Nato -Verbündeter teil (außer die Niederlande, die dagegen stimmten). Der Vertrag drückt Besorgnis über die humanitären Konsequenzen eines Nuklearwaffeneinsatzes aus und fordert die völlige Vernichtung von Nuklearwaffen.

Heinz Gärtner ist Professor für Politikwissenschaft und forscht derzeit an der Universität Stanford. Dieser Kommentar ist die stark gekürzte Fassung eines Vortrages, den er am Zentrum für Internationale Sicherheit und Zusammenarbeit in Stanford gehalten hat.