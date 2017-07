"The Wolf Among Us 2" überraschend angekündigt

Erst Tage zuvor hatten die Entwickler eine Fortsetzung für unwahrscheinlich erklärt

Telltale hat überraschend den Nachfolger zum Adventure "The Wolf Among Us" angekündigt. Job Stauffer, Head of Communications, warnte erst kürzlich auf Twitter die Fans davor, sich allzu große Hoffnungen auf einen zweiten Teil zu machen. Nun bestätigte Telltale Games allerdings "The Wolf Among Us 2" und kündigt erste Episoden für Ende 2018 an.

Keine direkte Fortsetzung

Der Nachfolger des Story-Adventures wird allerdings keine direkte Fortsetzung zum ersten Teil sondern viel mehr eine Standalone-Story werden. Telltale zufolge ist die Geschichte des Vorgängers zu Ende. Bigby Wolf und Snow White werden jedoch auch im zweiten Teil die Hauptcharaktere sein.

Neben der zweiten Staffel von "The Wolf Among Us" wurden zwei weitere Ankündigungen gemacht. "The Walking Dead" wird ebenfalls 2018 zurückkehren und in die letzte Runde gehen. Nach drei Staffeln wird Clementine auch weiterhin die Protagonistin spielen und ihre Geschichte fertigerzählen. Auch "Batman: The Enemy Within" wird mit fünf frischen Folgen ab 8. August erhältlich sein. (ke, 21.7.2017)