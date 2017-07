RB Salzburg verleiht Oberlin zum FC Basel

Schweizer Meister hat Kaufoption, Salzburg einen neuen Premiumpartner

Salzburg – Dimitri Oberlin wechselt leihweise von Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg zum Schweizer Serienchampion FC Basel. Dies gaben beide Clubs am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt

Der 19-jährige Nachwuchs-Internationale kehrt somit in seine Heimat zurück. Im Sommer 2015 war er vom FC Zürich zu den "Roten Bullen" gekommen. In Salzburg brachte er es auf 20 Einsätze und vier Tore.

Erfolg bei Altach

Im Herbst der abgelaufenen Saison war Oberlin an Altach verliehen, wo er mit neun Toren in 20 Ligaspielen wesentlichen Anteil am Winterkönig-Titel der Vorarlberger hatte.

Zudem kam der Torjäger als Kooperationsspieler beim FC Liefering in der zweithöchsten Spielklasse auf insgesamt 15 Matches und sieben Treffer. Der Leihvertrag mit Basel gilt für die kommende Saison und beinhaltet eine Kaufoption.

Rauch als "Premiumpartner"

Erstmals in der Red-Bull-Ära werden Salzburgs Kicker in der kommenden Saison einen weiteren Trikotsponsor tragen, der Fruchtsafthersteller Rauch wurde als neuer Premium-Sponsorpartner präsentiert. Das Logo des Vorarlberger Unternehmens ziert ab sofort die Ärmeln der Bundesliga-Trikots des österreichischen Serienmeisters.

Zusätzlich fungiert Rauch anstelle von Red Bull als Brustsponsor auf dem Trikot des jeweils jüngsten Startelfspielers, dem sogenannten "Rookie of the Match". (APA, 20.7.2017)