China will kräftig in künstliche Intelligenz investieren

China will bis 2015 in die internationale Spitze vordringen

China will in den nächsten Jahren verstärkt Geld in die Zukunftstechnologie künstliche Intelligenz stecken. Ziel sei es, hier bis 2025 in die internationale Spitze vorzudringen und als Teil der Strategie grenzüberschreitende Kooperationen voranzutreiben, teilte der Staatsrat am Donnerstag auf seiner Internetseite mit.

Der Wert der heimischen Branche werde bis 2020 wohl auf umgerechnet etwa 19 Milliarden Euro steigen und bis 2025 auf rund 51 Mrd. Euro.

KI wird immer wichtiger

Künstliche Intelligenz (KI) wird als Technologie für viele Branchen immer wichtiger – etwa beim autonomen Fahren oder bei digitalen Sprachassistenten. Forscher versuchen dabei, menschliche Wahrnehmung und menschliches Handeln durch Maschinen nachzubilden.

Vorherige Woche brachte die deutsche Regierung einen verstärkten Schutz deutscher Unternehmen vor Übernahmen aus dem Ausland auf den Weg. Ziel ist es, eine Abwanderung wichtigen Know-Hows in Länder außerhalb der EU leichter zu verhindern. Dies stößt in China auf Kritik. Die Verordnung ist auch eine Reaktion auf die Übernahme des Roboter- und Anlagenbauers Kuka durch den chinesischen Haushaltsgeräte-Hersteller Midea. (APA, 20.7. 2017)