Lenovo-Chef rechnet mit Wachstum im PC-Geschäft

Lenovo erwartet Zuwachs im Geschäftsjahr bis März

Lenovo stellt sich nach einem Minus im abgelaufenen Jahr wieder auf Wachstum in seiner PC-Sparte ein. Konzernchef Yang Yuanqing sagte am Donnerstag, er rechne mit einem Plus im Geschäftsjahr bis März 2018. Auch der Markt insgesamt werde zulegen.

Druck

Seit Erfindung von Tablet-Computern ist das Geschäft mit Laptops und anderen PCs unter Druck. Nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Gartner ging es im ersten Quartal 2017 zum zehnten Mal in Folge bergab, erstmals seit 2007 wurden zudem weniger als 63 Millionen Computer ausgeliefert. Lenovo ringt mit HP um die Stellung als weltweit führendes Unternehmen der Branche. (APA, 20.7. 2017)