Die spannendsten Games im Sommer und Herbst 2017

Das Spielejahr 2017 hat in der ersten Hälfte bereits einiges zu bieten gehabt: Horrorspektakel wie "Resident Evil 7" und "Outlast 2", Action-Adventure wie à la "Zelda: Breath of the Wild", "Horizon Zero Dawn" und "Mass Effect: Andromeda" oder Kampfspiele wie "For Honor" und "Tekken 7". Nicht alle konnten im Test überzeugen, doch Abwechslung gab es reichlich. Und der Steam-Ausnahmehit "Playerunkown’s Battlegrounds" hat seit März Millionen Spieler in seinen Bann gezogen, allerdings steckt der Online-Shooter vermutlich noch bis 2018 in der Early-Access-Phase.

Wir haben das restliche Spielerepertoire des Jahres unter die Lupe genommen und die spannendsten Titel herausgefiltert. Dabei wurden allerdings jährlich wiederkehrende Reihen wie "Pro Evolution Soccer" oder "FIFA" außer Acht gelassen. Auch die zigte Neuauflage von "Skyrim" (für die Switch) hat es nicht in die Liste geschafft. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Erweiterungen zu bereits veröffentlichten Spielen wie "Horizon Zero Dawn", "Dishonored 2" oder "Zelda: Breath of the Wild".