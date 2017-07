Uruguay: Legaler Hanf aus der Apotheke

In einem weltweit einmaligen Projekt kann in Uruguay seit Mittwoch in Apotheken Hanf (Marihuana)gekauft werden. Als erster Staat organisiert das südamerikanische Land sowohl den Anbau als auch den legalen Verkauf der Droge.

Registrierte Nutzer können Mengen von bis zu zehn Gramm pro Woche erwerben. Nach Angaben des staatlichen Cannabis-Institutes haben sich bisher knapp 5.000 Bürger für den Kauf registriert. Etwa 70 Prozent seien Männer, die meisten im Alter zwischen 30 und 44 Jahren. Das Gramm Marihuana kostet in der Apotheke knapp 1,30 Dollar. Den Preis und den Gehalt des Hauptwirkstoffs THC hat das Parlament nach mehrjährigen Studien festgelegt. (red, 20.7.2017)