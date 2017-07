iOS- und OS-X-Updates stopfen zahlreiche Lücken und Bugs

Apple veröffentlicht iOS 10.3.3, Änderungen betreffen etwa Abstürze und Sicherheitsprobleme in der Kontakte-App

Apple hat eine neue Version von iOS freigegeben. Die Versionsnummer 10.3.3 behebt einige Fehler und schließt Lücken. "Mac & I" hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst: Änderungen gibt es etwa in der Kontakte-App, in Core Audio, dem Kernel sowie verschiedenen Bibliotheken. Auch Bugs in der Nachrichten-App und der Mitteilungsfunktion sollen behoben worden sein. Insgesamt wurden 24 Fehler behoben.

Netzwerkprobleme

Außerdem wurde Mac OS Sierra 10.12.6 veröffentlicht. Hier lag ein besonderer Fokus auf der Behebung von Netzwerkproblemen. Updates gab es auch für die Vorversionen, wo Sicherheitslücken geschlossen wurden. Apple empfiehlt Nutzern, rasch auf die neuesten Versionen zu aktualisieren. (red, 20.7.2017)