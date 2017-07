Kleines Pony: Xbox-One-Spieler erhielten kuriose Fehlermeldung

Microsoft wurde bereits darauf aufmerksam gemacht und behebt das Problem

Xbox-One-User bekamen kürzlich eine bizarre Fehlermeldung auf ihrer Konsole angezeigt: In einer Nachricht, die eigentlich für interne Testzwecke gedacht war, wird der Nutzer dazu aufgefordert, im Internet nach einer "My Little Pony"-Episode zu suchen. Microsoft hat sich bereits dazu auf Twitter gemeldet und verspricht eine Fehlerbehebung.

Read it and weep

In der Nachricht steht: "Hier würde eigentlich eine umfassende Beschreibung über den Fehler stehen. Lesen Sie es und weinen Sie (‚Read it and Weep‘)! Und wenn Sie noch nicht im Internet nach dieser Phrase gesucht haben, tun Sie es! Sie werden eine Episode von ‚My Little Pony‘ mit dem Titel ‚Read it and Weep‘ finden. Cloudchasers und Wonderbolts, ihr werdet niemals vergessen werden!"

Fix will be in tonight, sorry about that. Test string that shouldn’t show up. — Mike Ybarra (@XboxQwik) July 19, 2017

Diese Pop-Up-Meldung bekamen mehrere Spieler zu sehen, wie User auf Reddit melden. Mike Ybarra, Xbox Corporate Vice President, wurde über Twitter auf den Fehler hingewiesen. Dieser antwortete, dass eine Behebung kurz bevorstehe und entschuldigte sich. Die Nachricht sei für Testzwecke gedacht gewesen und sollte eigentlich nicht angezeigt werden. (ke, 20.7.2017)