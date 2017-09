Was Frauen sexy finden: Humor oder Sixpack?

Aufgepasst, Männer: Darauf legen Frauen beim Casual Dating Wert

Die neuerdings bei österreichischen Singles sehr beliebten Erotikdating-Websites wie C-Date versprechen Frauen und Männern, passende Partner für ihre sexuellen Fantasien zu finden.

Überraschend: Obwohl in puncto Sex normalerweise Männer als notorische Jäger und Sammler gelten, während Frauen angeblich eher nach dem Traumprinzen fürs Leben schmachten, sind beim Casual-Dating-Marktführer die Damen deutlich in der Überzahl. 57 Prozent soll der Frauenteil bei C-Date betragen. Gute Chancen für die Herren also. Jedenfalls statistisch.

Was aber kennzeichnet den perfekten Liebhaber für solche sinnliche Treffen?

Humor und Selbstvertrauen wichtiger als das Äußere

Wie attraktiv wünschen sich Frauen ihr erotisches Date? Jedenfalls muss es nicht unbedingt der Sixpack-Adonis aus der Unterwäsche-Werbung sein: "Ich stehe eigentlich eher auf ganz normale Männer", erklärt C-Date-Nutzerin Linda (29), Architektin aus Eisenstadt. "Nur gepflegt muss er halt sein. Ansonsten ist mir das Äußere nicht so wichtig", verrät sie.

In Punkto Sinnlichkeit zählen für sie aber auch die Soft Skills: "Wichtig ist mir vor allem Humor, damit es nicht so todernst zugeht und wir auch mal lachen können. Schließlich will ich beim Casual Dating einfach nur Spaß haben."

Offenheit für erotische Experimente

Auch für Doris (36) aus Wien sollte ein Mann immer gepflegt sein. Außerdem legt sie Wert auf Höflichkeit und gute Manieren: "Es gefällt mir sehr, wenn mein Date ein echter Gentleman und einfühlsamer Liebhaber ist."

Zu einem Treffen mit der attraktiven Optikerin sollte ein Mann außerdem Neugier und eine gewisse Experimentierfreude mitbringen: "Ich habe immer Lust Neues auszuprobieren. Spielzeug darf ein Mann auch gern mitbringen. Und vielleicht geht sich ja auch mal ein sinnliches Date an einem öffentlichen Ort aus? So etwas erregt mich nämlich total."

