Tabuloses Österreich

Wie Singles ihre Triebe beim Casual Dating entfesseln

Denken Sie während des Liebesspiels manchmal an Ihre Steuererklärung oder an den Einkaufszettel? Dann wird es wohl Zeit für neuen Drive im Schlafzimmer. Ein aktueller Trend unter Singles hierzulande bringt wieder Feuer in Ihr Liebesleben: Das Online-Portal C-Date verspricht jetzt erotische Abenteuer für alle. Unkompliziert und ohne Verpflichtungen. Was ist dran an dem heimlichen Lieblings-Hobby vieler ÖsterreicherInnen?

Wer hätte gedacht, dass es bei uns in Österreich mittlerweile so verrucht zugeht? Angeblich jeder dritte Single hatte laut aktueller Studien schon einmal ein Date über Erotik-Websites oder -Apps wie C-Date. Der Ablauf ist einfach: Man erstellt einen kostenlosen Account, erfindet einen erotisch klingenden Spitznamen, lädt ein Foto hoch, gibt ein, wer und was erregt und los geht‘s. Nach kürzester Zeit purzeln unzählige Anfragen von Frauen oder Männern aus der Nähe herein, die sich spontan für ein erotisches Date treffen wollen.

Wechselnde erotische Partner

"Casual-Dating-Nutzer wechseln ihre Sexualpartner oft extrem häufig, manche mehrmals pro Woche", erklärt Dr. Jutta Goldschmidt, Sexualpsychologin aus Wien. "Viele haben nie mehr als einmal Sex mit der gleichen Person." Auch zeigten sich Männer und Frauen bei solchen anonymen sinnlichen Treffen besonders experimentierfreudig: "Es geht um die Suche nach immer neuen erotischen Kicks. Vor allem Frauen genießen die Anonymität und probieren mit fremden Männern aus dem Internet oft Dinge aus, die sie sich in einer fixen Beziehung nie vorstellen könnten."

Der ultimative Kick

"Es ist kaum vorstellbar, aber Frauen haben oft viel ruchlosere Fantasien als wir Männer", verrät C-Date-Nutzer Dieter (39) aus Graz. "Eine Frau, mit der ich vor kurzem ein Date hatte, wollte, dass ich mich für sie als Priester verkleide. Sie hatte sogar schon das Kostüm besorgt. Sie verkleidete sich als sexy Nonne – ich fand dieses verbotene Spiel extrem erregend."

Dass es bei den Treffen mit anderen C-Date-Usern oft ziemlich tabulos zugeht, bestätigt Carina (26) aus Freistadt: "Man probiert bei diesen erotischen Dates wirklich Vieles aus und entfesselt seine Fantasien. Das erregt mich sehr. Ich werde dann irgendwie richtig hemmungslos. Und das gefällt nicht nur mir, sondern auch den Männern."

