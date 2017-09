Diskrete Erotikdates: 3 Tipps von einem Privatdetektiv

Unkomplizierte Erotiktreffen mit Hilfe der Casual-Dating-App C-Date liegen bei Österreichs Frauen und Männern diesen Sommer voll im Trend. Die meisten wollen ihr laszives Erotikdating-Hobby aber am liebsten geheim halten – weil es einfach Privatsache ist oder der fixe Partner nichts von dem kleinen Geheimnis wissen darf. Wir haben uns Rat von einem Privatdetektiv geholt. Mit diesen Profi-Tipps halten sie ihre erotischen Abenteuer geheim:

1. Bleiben Sie anonym

Persönliche Daten wie Adresse, Telefonnummer oder Arbeitgeber haben weder in ihrem C-Date-Profil etwas verloren, noch sollten sie im Chat darüber sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre gemeinsamen erotischen Fantasien. Und überlegen Sie sich gut, ob Sie auf Ihrem Profilfoto Ihr Gesicht offenbaren möchten. Wenn es später an die Organisation eines erotischen Treffens geht, geben Sie nur Ihre private Handynummer an, niemals Ihre Festnetz- oder Büronummer. Ihren wahren Namen sollten Sie nicht einmal beim Treffen verraten – egal wie intim die Atmosphäre ist. Genießen Sie lieber den sexuellen Reiz eines kleinen Rollenspiels mit Ihrer Identität.

2. Trennen Sie erotische Kontakte vom Alltagsleben

Erotische Dates mit Kollegen oder Freunden sind tabu, wenn Sie diskret bleiben wollen. Es sei denn, Sie haben eh keinen fixen Partner und es ist Ihnen wurst, ob das ganze Büro oder der Freundeskreis über Ihre sinnlichen Vorlieben genauestens Bescheid weiß. Legen Sie sich zudem eine eigene E-Mailadresse passend zu ihrem C-Date-Namen zu. Wenn Sie eine erotische Nachricht an einen C-Date-Kontakt versenden, unbedingt immer kontrollieren, ob der Empfänger richtig ist! Ein zweites Handy, das zur Sicherheit immer auf Lautlos ein sollte, dient Ihnen im Falle einer Affäre zur Kommunikation mit Ihren heimlichen Kontakten. Und nach dem Surfen auf C-Date nie vergessen: Sauber ausloggen und Chronik löschen!

3. Treffen auf neutralem Boden

Cafés, Bars oder Restaurants, die Sie im normalen Leben gern besuchen, sollten Sie bei einem diskreten Erotikdate eher meiden. Die Gefahr, von Bekannten erwischt zu werden, wäre einfach zu hoch. Wenn es so weit ist, sollte das eigentliche Date niemals in Ihrem Zuhause stattfinden, sondern immer an einem neutralen Ort. Gehen Sie kein Risiko ein und buchen Sie lieber ein günstiges Hotelzimmer, bevor Sie eine böse Überraschung erleben, weil plötzlich Ihre ahnungslose Partnerin im Schlafzimmer steht oder der Ehemann Ihres Flirts an Ihnen seine Karate-Skills erprobt. Optimal wäre es, sich jedes Mal ein anderes Refugium zu organisieren. Notfalls suchen Sie sich einen einsamen Parkplatz und genießen das erregende Gefühl von spontaner Intimität im Auto.

