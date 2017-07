Easyjet-Flieger ab sofort mit österreichischem Hoheitszeichen

Britische Airline hat EU-Lizenz aus Wien – Easyjet Europe geht in Betrieb

Wien/London – Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat ihre EU-Lizenz aus Österreich in der Tasche. Die Behörden in Wien haben die Genehmigungen erteilt. Damit ist die neue "Easyjet Europe" ab sofort in Betrieb, teilte die Airline am Donnerstag mit.

Das erste Flugzeug von Easyjet Europe unter österreichischem OE-Hoheitszeichen fliegt zur Stunde gerade von London nach Wien und wird um 10.35 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat landen.

Ummeldung vor Brexit

Die Ummeldung der rund 110 Flugzeuge, die für den EU-Betrieb abgestellt werden, wird auf die neue Steuerungsfirma Easyjet Europe im Lauf der kommenden zwei Winter erfolgen, hieß es. Jedenfalls aber vor dem Brexit.

Mit dem Standbein in Wien rüstet sich die britische Airline für den Austritt Großbritanniens aus der EU. Easyjet wird eine so genannte "paneuropäische" Airlinegruppe mit drei Fluggesellschaften: In Großbritannien, Österreich und der Schweiz. (APA, 20.7.2017)