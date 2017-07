Kabinenpersonal von British Airways dehnt Streik deutlich aus

Neuer Streik soll am 2. August starten

London – Noch während des laufenden Streiks eines Teils des Kabinenpersonals bei British Airways ruft die Gewerkschaft Unite ihre Mitglieder bereits zum nächsten Ausstand auf. Dieser solle am 2. August starten und 14 Tage dauern, teilte Unite am Mittwoch mit. Etliche Unite-Mitglieder streiken bereits seit dem 19. Juli. Der Ausstand verlängert sich damit auf insgesamt vier Wochen. Im Tarifstreit mit British Airways hat das Kabinenpersonal bereits mehrmals in diesem Jahr die Arbeit niedergelegt.

Streitpunkt sind die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter in der Kabine, die erst in den vergangenen Jahren eingestellt wurden. Diese Beschäftigten arbeiten teilweise zu deutlich schlechteren Konditionen als viele langjährige Mitarbeiter von British Airways. Der Gewerkschaft zufolge verdienen sie nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn. Während der vergangenen Streiks hat British Airways mitgeteilt, dass alle Kunden an ihre Reiseziele gelangen würden. Nur eine kleine Zahl von Flügen müsse zusammengelegt werden. (Reuters, 19.7.2017)