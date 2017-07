Zwei verweste Leichen in Klagenfurt entdeckt: Kein Fremdverschulden

Mann und Frau hatten zurückgezogen gelebt – Genaue Todesursache wegen starker Verwesung nicht festzustellen

Klagenfurt – In einer Wohnung in Klagenfurt sind am Dienstagabend die stark verwesten Leichen eines 65-jährigen Mannes und seiner 57-jährigen Frau entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, ergab eine Obduktion keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

"Die beiden haben sehr zurückgezogen gelebt. Sie haben sich sogar die Sachen für das tägliche Leben per Taxi kommen lassen", sagte Richard Pickl vom Kriminalreferat am Stadtpolizeikommando. "Der Mann und die Frau müssen innerhalb von ein, zwei Tagen eines natürlichen Todes gestorben sein." Die Verwesung sei jedenfalls so weit fortgeschritten, dass sich die genaue Todesursache nicht mehr klären lässt. Die Polizei könne aber auch einen Suizid ausschließen, sagte Pickl.

Die Anzeige, dass Verwesungsgeruch aus der Wohnung der beiden komme, war bei der Polizei am Dienstagabend eingelangt. Die Berufsfeuerwehr öffnete die versperrte Wohnung – zu diesem Zeitpunkt dürften der Mann und die Frau schon seit 14 Tagen tot gewesen sein. (APA, 19.7.2017)