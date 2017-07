Insider: Morgan Stanley steuert Frankfurt als Brexit-Exil an

Die Bank wollte keine Stellungnahme abgeben

Frankfurt/London – Die US-Investmentbank Morgan Stanley will einem Insider zufolge wegen des Brexit ihren EU-Sitz nach Frankfurt verlagern. Dadurch würden rund 200 neue Jobs am Main entstehen, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher der Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

Morgan Stanley folgt dem Beispiel zahlreicherer anderer Geldhäuser, die es ebenfalls nach Frankfurt zieht. In London tätige Banken brauchen ab März 2019 eine Gesellschaft mit EU-Banklizenz, wenn sie weiter Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten der Union anbieten wollen. Viele Geldhäuser prüfen deshalb die Verlagerung von Geschäften etwa nach Paris, Dublin oder Frankfurt. Für Frankfurt spricht die stabile deutsche Wirtschaft, die gute Infrastruktur sowie die ebenfalls in der Stadt angesiedelte Europäische Zentralbank. (APA/Reuters, 19.7.2017)