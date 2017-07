Fünffacher Etappensieger Kittel nach Sturz out

Träger des Günen Trikots kann 17. Etappe nicht beenden

Paris – Marcel Kittels, der Träger des Grünen Trikots, musste am Mittwoch nach einem Sturz die Tour de France aufgeben. Der Sprintstar vom Team Quick Step-Floors war kurz nach dem Start des 183 km langen 17. Teilstücks durch die Alpen in einen Massensturz verwickelt und verletzte sich an der rechten Schulter.

Der Deutsche hatte bei der Tour 2017 bereits fünf Etappen gewonnen und die Punktewertung angeführt. Der Australier Michael Matthews war ihm aber bereits durch seinen Etappensieg am Dienstag sehr nahe gekommen.

Etwa 20 km hatte das Peloton auf dem Abschnitt zurückgelegt, der auch das große Finale um den Tour-Gesamtsieg einleitete, als eine Unachtsamkeit in Feld auch Kittel mit zu Boden riss. (sid, red – 19.7. 2017)