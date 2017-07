Leichnam von Salvador Dali wird exhumiert

Zur Klärung einer Vaterschaftsklage

Figueras – Der Leichnam des spanischen Surrealismus-Künstlers Salvador Dali wird an diesem Donnerstag, 20.7., exhumiert. Knapp drei Jahrzehnte nach seinem Tod werde Dali (1904-1989) um 20 Uhr abends aus seiner letzten Ruhestätte in seinem "Theater-Museum Dali" in Figueres geholt, teilte die Gala-Salvador-Dali-Stiftung am Mittwoch mit.

Ein Richter in Madrid hatte im Juni die Exhumierung des Leichnams zur Klärung einer Vaterschaftsklage angeordnet. Die Klage war von einer Frau aus dem katalanischen Gerona eingereicht worden. Sie versichert, ihre Mutter habe Mitte der 1950er Jahre eine heimliche Liebesbeziehung zu Dali gehabt. Ein DNA-Abstammungs-Gutachten soll klären, ob der Künstler wirklich der Vater ist. (APA, 19.7.2017)