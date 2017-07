Blaha verpasst bei letzter EM das Halbfinale

Österreicher scheidet in Budapest als 19. im Vorkampf vom 3-m-Brett aus

Budapest – Constantin Blaha ist bei seinen letzten Weltmeisterschaften ein Aufstieg aus dem Vorkampf verwehrt geblieben. Der Wasserspringer der Schwimm-Union Wien verpasste am Mittwoch in Budapest als 19. vom 3-m-Brett mit 398,05 Punkten den Aufstieg in das Halbfinale der Top-18 um einen Platz bzw. neun Punkte. Bester des 56-köpfigen Feldes war der Chinese Xie Siyi mit 512,90 Zählern.

Vom 1-m-Brett hatte Blaha in der Danube Arena die Aufstiegsplätze der Top zwölf als Vorkampf-17. von 51 Teilnehmern um knapp zwölf Zähler verpasst. (APA, 19.7. 2017)