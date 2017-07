Sexistischer Werbespot: Audi sorgt für Aufregung im Netz

Ein neuer Online-Werbespot des deutschen Autoherstellers erregt in China die Gemüter

Peking – Chinesische InternetnutzerInnen werfen Audi Sexismus vor. Der Grund dafür ist eine Werbung für Gebrauchtwagen. Der Werbefilm, der bis Mittwoch millionenfach im Internet angeklickt wurde, beginnt mit einer Hochzeitsfeier: Kurz bevor sich das Paar das Jawort geben will, eilt die Mutter des Mannes noch einmal zum Altar und nimmt die Braut genau unter die Lupe. Ähnlich wie ein Mechaniker, der ein Auto untersucht, zieht sie die junge Frau grob an der Nase, schaut ihr hinter die Ohren und öffnet ihren Mund, um die Zähne zu prüfen. Dann gibt die Mutter per Handzeichen ihr Okay, und alle sind erleichtert. Zum Schluss wirft sie noch einen prüfenden Blick auf das Dekolleté der Braut, diese hält schützend ihre Hände vor.

"Eine wichtige Entscheidung muss sorgfältig getroffen werden", sagt kurz darauf eine Stimme – und ein fahrender Audi wird eingeblendet. Dazu noch die Aufforderung, eine Website zu besuchen, die zertifizierte Gebrauchtwagen von Audi verkauft.

south china morning post

Der Spot sei "abscheulich", schrieb eine Nutzerin auf dem twitterähnlichen Dienst Weibo, wo das Video über 500.000-mal geteilt wurde. Viele NutzerInnen sprachen von Sexismus, einige riefen zu einem Boykott gegen die deutsche Automarke auf.

Audi distanziert sich

Audi teilte mit, dass die Werbung eigenständig vom chinesischen Joint-Venture-Partner produziert worden sei, und distanzierte sich deutlich. "Die bei vielen Menschen entstandene Wahrnehmung des Werbefilms entspricht in keiner Weise den Werten unseres Unternehmens", heißt es in einer Stellungnahme. Der Spot sei gestoppt worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Werbevideo in Chinas sozialen Netzwerken starke Reaktionen ausgelöst hat. Im vergangenen Jahr entschuldigte sich eine chinesische Firma für eine rassistische Waschmittelwerbung. Gezeigt wurde eine Frau, die einen schwarzen Mann in die Waschmaschine steckte. Als sie die Tür wieder öffnete, kletterte ein hellhäutiger Chinese heraus. (APA/dpa, 19.7.2017)