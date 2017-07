Heißes Spiel mit scharfen Bällen

Beach-Volleyball-WM in Wien: Erotische Treffen vor und nach dem Abpfiff

Nach dem Spiel ist Vorspiel – zumindest für sinnliche BeachvolleyballerInnen und Fans, die sich durch hüpfende Bälle und glitzernde Schweißperlen auf sonnengebräunter Haut zu einem heißen Date nach dem Matchball verführen lassen. Motivierte Mitspieler für erotische Aftershow-Spielchen finden sie auf der Casual-Dating-Website C-Date.

Beach-Volleyball als Aphrodisiakum

Im Sommer vibriert Wien vor sexueller Energie, ganz besonders wenn das Spiel mit dem größten Sex-Appeal auf der Donauinsel gastiert. Männer wie Frauen kommen dort beim Anblick sportlicher Beachbodys ins Schwitzen. Auch deshalb melden sich jetzt täglich bis zu 20.000 Frauen und Männer auf Casual-Dating-Portalen wie C-Date an, wo Singles ein kostenloses Profil erstellen und nach Partnern für spontane erotische Treffen ohne Verpflichtungen suchen können. Beach-Volleyball ist offenbar für viele Singles ein starkes Aphrodisiakum.

Eine sinnliche Volley-Wette

"Beim Anblick dieser durchtrainierten Burschen, die sich schweißgebadet im Sand wälzen, bekomme ich sofort Lust auf Sex", gesteht C-Date-Nutzerin Vroni (28). Die attraktive Apothekengehilfin aus Ottakring hat sich für ihre erotischen Dates zur Beach-Volleyball-WM eine prickelnde Wette überlegt: "Ich lade mein Date zu mir nach Hause ein, um die Matches unseres Teams zu schauen. Wir wetten über das Ergebnis – wer verliert, muss dem anderen hinterher einen sinnlichen Wunsch erfüllen."

Halbzeit-Erotik gefällig?

Noch laszivere Spiele zur Beach-Volleyball-WM plant C-Date-Userin Clarissa (25). Die gebürtige Brasilianerin spielt selbst Beach-Volleyball, was man ihrem durchtrainierten Körper beim Interview auf der Donauinsel sofort ansieht: "Ich finde Sex an öffentlichen Orten erregend", verrät sie. "Vielleicht finde ich auf C-Date ja einen Burschen, der sich von mir zu einem erotischen Treffen in der Halbzeitpause verführen lässt?"

Für nähere Informationen und eine kostenlose Registrierung klicken Sie hier: www.c-date.at