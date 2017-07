Afrika-Cup soll in den Sommer ausweichen

Bisheriger Termin im Winter führte zu Interessenkonflikt mit europäischen Vereinen

Rabat – Der Afrika-Cup soll künftig auf 24 Mannschaften ausgeweitet werden und in den Sommermonaten ausgespielt werden. Diese Empfehlung gab ein Expertenrat am Mittwoch. Es wird erwartet, dass Afrikas Fußball-Kontinentalverband CAF dieser in seiner Sitzung in Rabat folgt. Der Africa Cup of Nations findet alle zwei Jahre statt, bisher wurde im Jänner/Februar gespielt.

Die Ansetzung führte zu Differenzen mit Europas Vereinen, die ihre Spieler in diesem Zeitraum für das Turnier abstellen müssen. Außerdem wurde empfohlen, strengere Standards für Turnier-Gastgeber festzulegen. Diese sollen künftig nachweisen müssen, dass sie die dafür nötige Organisation und Infrastruktur bereitstellen können. (APA/Reuters – 19.7. 2017)