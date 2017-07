KTM-Chef Pierer spendet für ÖVP und Kurz

Alle Spenden bis Ende Juli will der Vorstandsvorsitzende verdoppeln

Wien – Der Vorstandsvorsitzende des Motorradherstellers KTM unterstützt die ÖVP und ihren Obmann Sebastian Kurz. In einer Presseaussendung verkündete die ÖVP am Mittwoch, dass Stefan Pierer jede Spende, die bis Ende Juli eingeht, verdoppeln will.

"Er stellt für mich eine neue Politikergeneration dar", sagt Pierer in einem von der Partei veröffentlichten Video über Kurz. "Einer, der nicht den Gegner anpatzt, sondern der Lösungen sucht."

Bisher gingen laut der Partei 103.000 Euro von 831 Spendern ein. Veröffentlicht wird die Spenderliste auf der Webseite von Kurz. "Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende von Stefan Pierer und danken ihm. Besonders wichtig sind auch die hunderten Kleinspender, die Sebastian Kurz und uns unterstützen", sagt ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger. (red, 19.7.2017)